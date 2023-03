Apéro-lecture, 7 avril 2023, Mont-Saint-Jean . Apéro-lecture 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean Côte-dOr

2023-04-07 – 2023-04-07 Mont-Saint-Jean

Côte-dOr EUR 0 0 Au Là Itou, les livres se partagent grâce à un partenariat avec la bibliothèque de Thorey sous Charny.

Aemilia, de BiblioThorey nous amène à chacun de ces rendez-vous, une sélection d’ouvrages (roman, policier, BD…) que les lecteurs de la bibliothèque ont apprécié. Accueil Mont-Saint-Jean

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Mont-Saint-Jean Autres Lieu Mont-Saint-Jean Adresse 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean Côte-dOr Ville Mont-Saint-Jean Departement Côte-dOr Lieu Ville Mont-Saint-Jean

Apéro-lecture 2023-04-07 was last modified: by Apéro-lecture Mont-Saint-Jean 7 avril 2023 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean Côte-dOr Côte-d'Or Mont-Saint-Jean

Mont-Saint-Jean Côte-dOr