Nancy Le L.E.M. Meurthe-et-Moselle, Nancy Apéro-lecture Le L.E.M. Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Apéro-lecture Le L.E.M., 21 janvier 2022, Nancy. Apéro-lecture

Le L.E.M., le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

Le LEM et la librairie L’Abri du Temps s’associent pour vous proposer une soirée conviviale. Cette soirée sera l’aboutissement de l’atelier « mise en voix d’un texte » proposé par les deux structures au cours du mois de janvier et animé par le comédien Nicolas Turon. Les participants de l’atelier vous liront donc les textes travaillés en lien avec le thème des 6èmes Nuits de la Lecture : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».

Nombre de places limitées

Apéro-lecture : restitution d’atelier Le L.E.M. 11 grande rue 54000 Nancy Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Le L.E.M. Adresse 11 grande rue 54000 Nancy Ville Nancy lieuville Le L.E.M. Nancy