APÉRO LECTURE – JE VAIS T’APPRENDRE LA POLITESSE P’TIT CON Heillecourt

Apéro lecture : je vais t'apprendre la politesse p'tit con

Le mercredi 10 novembre, la Compagnie Incognito vous propose une 2ème représentation de l’Apéro lecture « Je vais t’apprendre la politesse p’tit con ». Après une diffusion sur la chaîne Youtube en mai dernier, cette fois-ci les comédiens monteront sur les planches de la salle de l’Espinette. “Ne posez pas vos pieds sur les banquettes des trains, elles ne sont pas toujours propres, vous allez salir vos Nike. Peut-on dire ” à vos souhaits ” à quelqu’un qui a pété ? Apprenez à respecter les autres, et pourquoi pas à les aimer. Vous n’avez rien à donner, donnez votre place assise. Ne mettez pas votre baladeur trop fort pour en faire profiter les autres. Ils n’ont qu’à s’en acheter un…

Jean Louis Fournier était le complice de Pierre Desproges. On retrouve d’ailleurs dans cette lecture son humour noir !” Mercredi 10 novembre à 18h30 – salle de l’Espinette

RESERVATION sur www.heillecourt.fr animation@mairie-heillecourt.fr +33 3 83 55 57 19 http://www.heillecourt.fr/ Ville de Heillecourt

