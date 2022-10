Apéro lecture : FESTIN

2022-12-16 20:00:00 – 2022-12-16 EUR « Vous aussi, vous savez que la fin d’année approche quand les repas de famille s’organisent, quand les listes de courses s’allongent, quand les rayons des supermarchés se vident, quand les petits plats sont mis dans les grands et quand les langues se délient autour d’un verre de vin ? Tout le monde est prêt ? Si vous voulez bien passer à table. FESTIN pose son regard et ses mots sur la grande notion du repas de fin d’année. » En prenant comme point de départ l’imaginaire du festin et des repas de fêtes de fin d’année, nous avons débuté un atelier d’écriture en septembre 2021 à l’Autre Scène, accompagnés dans notre projet de création par Marion Bouquet, autrice et metteuse en scène. Cet apéro théâtre est le fruit de ces premiers mois d’écriture avec une carte blanche donnée à trois comédiens professionnels qui porteront à la scène les textes nés et rêvés pendant cet atelier : une soirée autour d’un verre à écouter des textes, à assister à la représentation d’une petite forme théâtrale, à échanger…Tout public à partir de 10 ans. Soirée autour d’un verre, à écouter des textes, à assister à une représentation d’une petite forme théâtrale, à échanger…A partir de 10 ans dernière mise à jour : 2022-10-15 par

