Apéro lecture Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Apéro lecture Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 9 mai 2023, Paris. Le mardi 09 mai 2023

de 18h30 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Lectures de Solenn Denis, Sonia Ristic et Sarah Tick, suivies d’un échange convivial autour d’un verre. Venez découvrir les premiers passages des textes en construction de trois autrices : Solenn Denis, Sonia Ristic et Sarah Tick. Lectures suivies d’un échange convivial autour d’un verre. Evénement programmé dans le cadre du Festival Aux Alentours : la programmation est à retrouver sur le site du théâtre de l’Etoile du Nord. Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris Contact : 01 42 55 60 20 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

Solenn Denis, Sonia Ristic, Sarah Tick

