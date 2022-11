Apéro lecture « A vous de jouer » Le Crotoy Le Crotoy Catégories d’évènement: Le Crotoy

Somme Le Crotoy Animé par la compagnie « Le Passe Muraille », cet apéro lecture sera sur le thème du cluedo et de l’enquête policière… Un apéro thriller à ne pas manquer ! Venez enquêter avec nous. Dès 16 ans.

Rendez-vous à 19h à la galerie le Saint-Michel, juste après le stage de lecture à haute-voix de 14h à 18h. evenements@villeducrotoy.fr +33 3 22 31 02 98 Le Crotoy

