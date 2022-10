Apéro « Le Jazz pour les nuls », 26 novembre 2022, .

Apéro « Le Jazz pour les nuls »



2022-11-26 19:00:00 – 2022-11-26 22:00:00

EUR 0 0 Vous n’avez pas les bases ? (dixit Orelsan). Pas de souci, Greg, alias « Master Greg », vous inculquera les notions clés et les codes pour comprendre un peu plus ce qui se passe sur scène quand vous écoutez un concert de jazz… Quelques extraits sons, vidéos et pas mal de blabla (attention il est bavard le Greg) et après cette première séance d’initiation vos discussions au comptoir du Crescent auront une toute autre saveur : « T’as vu ce chorus de sax alto ? Ce phrasé de ouf ! J’adore ce thème… »

Et même ceux « qui s’y connaissent » déjà un peu, apprendront plein de choses sur cette musique tellement riche et actuelle.

Pour compléter cet apéro studieux, Tom de « La Disquerie » viendra passer quelques vynils soigneusement sélectionnés pour l’occasion.

* Carte apéro à 5 euros donnant accès à tous les apéro-concerts de septembre à juin.

