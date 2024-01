Apéro Lasai avec Alma Flamenca Place Sokoburu Hendaye, vendredi 28 juin 2024.

Apéro Lasai avec Alma Flamenca Place Sokoburu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 19:30:00

fin : 2024-06-28

Alma Flamenca Latina propose le meilleur des musiques espagnoles et latino, en formule quatuor avec deux guitares gipsy, 1 guitare électrique / chanteur et un percussionniste cubain.

Avec le charme Andalou de Angel le chanteur et leader du groupe avec une voix suave et puissante; Alma Flamenca Latina nous invite au voyage et à la danse , signant une musique caliente festive et intimiste.

Place Sokoburu Boulevard de la Mer

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



