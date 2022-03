Apéro langues Le Florida Agen Catégories d’évènement: Agen

Venez échanger avec nous en langues étrangères au bar du Florida ! Cinq espaces de conversation seront créés: un pour l’**espagnol**, un autre pour l’**anglais**, un pour l’**allemand**, un pour l’**italien** et le dernier pour l’**occitan**. Nous sommes ravis de vous proposer de rejoindre une table d’occitan pour la première fois avec notre partenaire Culturas d’Òc. Venez discuter dans la langue de votre choix et partager un moment de convivialité. Pour vous inscrire, appelez-nous au 05.53.66.47.59 ou envoyez-nous un mail à [[contact@maisoneurope47.eu](mailto:contact@maisoneurope47.eu)](mailto:contact@maisoneurope47.eu) en précisant la langue qui vous intéresse.

