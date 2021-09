Agen Le Florida Agen, Lot-et-Garonne Apéro-langues Le Florida Agen Catégories d’évènement: Agen

Le Florida, le mardi 12 octobre à 18:30

Venez échanger avec nous en langues étrangères au bar du Florida ! Quatre espaces de conversation seront créés: un pour l’espagnol, un autre pour l’anglais, un pour l’allemand et le dernier pour l’italien : Tous niveaux ! Venez discuter dans la langue de votre choix et partager un moment de convivialité. Pour vous inscrire, envoyez-nous un mail à [[contact@maisoneurope47.eu](mailto:contact@maisoneurope47.eu)](mailto:contact@maisoneurope47.eu) en précisant la langue qui vous intéresse. [https://www.le-florida.org/evenement/apero-langues-12-10/](https://www.le-florida.org/evenement/apero-langues-12-10/)

Gratuit, sur inscription

Venez échanger avec nous en langues étrangères au Florida !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T18:30:00 2021-10-12T19:30:00

