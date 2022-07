Apéro Klam – Laurine Bassignani Trio Camors Camors Catégories d’évènement: Camors

Morbihan

Apéro Klam – Laurine Bassignani Trio Camors, 10 août 2022, Camors. Apéro Klam – Laurine Bassignani Trio

Jardin du Mille Club Camors Morbihan

2022-08-10 – 2022-08-10 Camors

Morbihan Camors « Une petite scène, quelques tables, un coin de buvette … et hop, les musiciens et le public investissent le cœur des bourgs pour un moment de détente et de partage.Les Apéros Klam sont des événements gratuits dans des espaces ouverts. Ils offrent un temps de rencontre entre les habitants restés sur le territoire et les estivants de passage.Les Apéros Klam ont été créés en 2013 à l’initiative des membres du collectif Klam. » Droits gérés

Camors

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Camors, Morbihan Autres Lieu Camors Adresse Jardin du Mille Club Camors Morbihan Ville Camors lieuville Camors Departement Morbihan

Camors Camors Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camors/

Apéro Klam – Laurine Bassignani Trio Camors 2022-08-10 was last modified: by Apéro Klam – Laurine Bassignani Trio Camors Camors 10 août 2022 Jardin du Mille Club Camors Morbihan

Camors Morbihan