Saint-Vallier Saint-Vallier Drôme, Saint-Vallier Apero jeux Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Vallier

Apero jeux Saint-Vallier, 19 novembre 2021, Saint-Vallier. Apero jeux Mdiathèque Drôme des collines 5 avenue E. Buissonnet Saint-Vallier

2021-11-19 – 2021-11-19 Mdiathèque Drôme des collines 5 avenue E. Buissonnet

Saint-Vallier Drôme Venez passer un moment en solo ou en famille autour des jeux de société pour tous les âges. Boissons et grignotages seront les bienvenus pour cet apéro jeu / repas partagé. E partenariat avec l’association “C’est pas du jeu” de Laveyron. Mdiathèque Drôme des collines 5 avenue E. Buissonnet Saint-Vallier

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Vallier Autres Lieu Saint-Vallier Adresse Mdiathèque Drôme des collines 5 avenue E. Buissonnet Ville Saint-Vallier lieuville Mdiathèque Drôme des collines 5 avenue E. Buissonnet Saint-Vallier