Apéro jeux Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistre

Plouescat

Apéro jeux Plouescat, 28 octobre 2022, Plouescat. Apéro jeux

14, place du Dauphin Plouescat Finistre

2022-10-28 17:00:00 – 2022-10-28 20:00:00 Plouescat

Finistre Organisé par l’association des jeux de Plouescat. Une permanence pour emprunter et une session de jeux de société ouverte à tout le monde, pour bien commencer la soirée!

Entrée libre. alassodesjeuxplouescat@gmail.com +33 6 98 08 37 74 Plouescat

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse 14, place du Dauphin Plouescat Finistre Ville Plouescat lieuville Plouescat Departement Finistre

Plouescat Plouescat Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/

Apéro jeux Plouescat 2022-10-28 was last modified: by Apéro jeux Plouescat Plouescat 28 octobre 2022 14 Finistre place du Dauphin Plouescat Finistre Plouescat

Plouescat Finistre