Apéro-Jeux Lapoutroie, vendredi 15 mars 2024.

Pendant deux heures venez vous amuser, découvrir de nouveaux jeux et échanger en toute convivialité. Possible dès 16 ans.

Pour se retrouver et échanger avec de nouveaux partenaires de jeux autour de belles découvertes en toute convivialité.

Ados (+16 ans) et adultes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:00:00

fin : 2024-03-15 20:00:00

41 rue du Général Dufieux

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est bibliotheque@lapoutroie.fr

L’événement Apéro-Jeux Lapoutroie a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg