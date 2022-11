Apéro jeux Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d'Armor

Apéro jeux Châtelaudren-Plouagat, 27 novembre 2022, Châtelaudren-Plouagat. Apéro jeux

2, rue Aribart Crêperie du Leff Plouagat Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor Crêperie du Leff 2, rue Aribart

2022-11-27 – 2022-11-27

Crêperie du Leff 2, rue Aribart

Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d’Armor A la suite du tournoi 7 Wonders de l’après-midi, la Communauté du Plateau vous propose de participer à un buffet jeux d’ambiance / d’apéro (sans forcément avoir fait le tournoi avant). Venez jouer et partager un buffet de charcuterie, fruits de mer et fromages. Tournoi et soirée sur inscription avant le 21 novembre. Crêperie du Leff 2, rue Aribart Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat, Côtes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Plouagat Adresse Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor Crêperie du Leff 2, rue Aribart Ville Châtelaudren-Plouagat lieuville Crêperie du Leff 2, rue Aribart Châtelaudren-Plouagat Departement Côtes-d'Armor

Châtelaudren-Plouagat Plouagat Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatelaudren-plouagat/

Apéro jeux Châtelaudren-Plouagat 2022-11-27 was last modified: by Apéro jeux Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Plouagat 27 novembre 2022 2 Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor rue Aribart Crêperie du Leff Plouagat Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor

Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor