La Roche-Maurice Finistère La Roche-Maurice Sur les traces de Django Reinhardt, au sein de la magnifique chapelle de Pont-Christ à La Roche Maurice.

C’est autour de la musique de Django Reinhardt que le groupe se rencontre. Passionnés par son génie, le trio compose un répertoire swing autour de chansons des années 20- 30. Grâce à la voix singulière de Léon Le Nair et au jeu de guitare fougueux de Louis Boudot, le “Tchoukar Trio” fera revivre les belles heures du swing parisien. zikonthe@gmail.com +33 7 81 89 22 96 https://www.facebook.com/events/1010596443220070 Sur les traces de Django Reinhardt, au sein de la magnifique chapelle de Pont-Christ à La Roche Maurice.

