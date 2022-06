Apéro-jazz Saint-Benoît-du-Sault, 31 juillet 2022, Saint-Benoît-du-Sault. Apéro-jazz 1 rue Beauregard Saint-Benoît-du-Sault

2022-07-31 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-31

1 rue Beauregard Saint-Benoît-du-Sault 36170 Saint-Benoît-du-Sault Deux groupes à l’affiche : en ouverture, les Wilson 5, fanfare Jazz déambulatoire qui fait swinguer toute la musique. En seconde partie, Sweet Mama en quartet, mélange de blues, de swings, de boogie-woogie, de shuffles, de calypsos, en attachant une grande importance à proposer des arrangements uniques. Soirée Apéro Jazz en plein air. Esprit festif et bon enfant ! festivenmarche@gmail.com http://www.saint-benoit-du-sault.fr/ Deux groupes à l’affiche : en ouverture, les Wilson 5, fanfare Jazz déambulatoire qui fait swinguer toute la musique. En seconde partie, Sweet Mama en quartet, mélange de blues, de swings, de boogie-woogie, de shuffles, de calypsos, en attachant une grande importance à proposer des arrangements uniques. Sweet Mama

1 rue Beauregard Saint-Benoît-du-Sault

dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-du-Sault Autres Lieu Saint-Benoît-du-Sault Adresse 1 rue Beauregard Ville Saint-Benoît-du-Sault lieuville 1 rue Beauregard Saint-Benoît-du-Sault

Apéro-jazz Saint-Benoît-du-Sault 2022-07-31 was last modified: by Apéro-jazz Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault 31 juillet 2022

Saint-Benoît-du-Sault