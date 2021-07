Meaux Musée de la Grande Guerre Meaux, Seine-et-Marne Apéro jazz Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Seine-et-Marne

Apéro jazz Musée de la Grande Guerre, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Meaux. Apéro jazz

Musée de la Grande Guerre, le vendredi 9 juillet à 18:00

Saviez-vous que c’est l’engagement des Américains durant la Grande Guerre qui a contribué à l’arrivée de ce nouveau style musical sur le vieux continent ? Venez vous détendre au son d’un jazz band au musée de la Grande Guerre.

Réservation à l’accueil ou sur notre site internet, gratuit

Venez vous détendre au son d’un jazz band au musée de la Grande Guerre. Musée de la Grande Guerre Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T18:00:00 2021-07-09T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meaux, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la Grande Guerre Adresse Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Ville Meaux lieuville Musée de la Grande Guerre Meaux