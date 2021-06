Lodève Lodève APÉRO JAZZ DANS LE CLOITRE Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

APÉRO JAZZ DANS LE CLOITRE 2021-07-03 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-03 20:00:00 20:00:00

Lodève Hérault L’association les Amis des Orgues de Lodève vous propose un Apéro Jazz dans le cloître de la Cathédrale St Fulcran.

Batterie, washboard / Marion Gineste

Saxes ténor, baryton / Jean Auriol

Contrebasse / Jean Walker

Guitare, banjo / Gérard Cals

