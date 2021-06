Vaulx Les Jardins Secrets Haute-Savoie, Vaulx APER’O JARDINS Les Jardins Secrets Vaulx Catégories d’évènement: Haute-Savoie

du samedi 26 juin au samedi 4 septembre à Les Jardins Secrets

Aper’o jardins ————– ### De 18h30 à 21h00 (fermeture des jardins à 21h30). **Contenu de l’apéro** : – 1 boisson au choix (cocktail Jardins Secrets, vins, sangria ou punch) – boulettes de viande de boeuf à l’orientale ou brick (chausson garni de viande de boeuf, purée de pomme de terre, oignons, herbes fraîches et épices orientales) – crudités et sauce aux herbes – gressin + tapenade

Formule adulte (visite libre + apéro) : 22€ / Formule enfants (4 à 14 ans) : 13€

Profitez de la douceur d’une fin de journée pour découvrir les Jardins Secrets autrement, autour d’un apéro convivial, agrémenté de spécialités maison et de boissons de nos jardins. Les Jardins Secrets 1561 route de Lagnat Vaulx Haute-Savoie

2021-06-26T18:30:00 2021-06-26T21:00:00;2021-07-16T18:30:00 2021-07-16T21:00:00;2021-09-04T18:30:00 2021-09-04T21:00:00

