Gertwiller Gertwiller Bas-Rhin, Gertwiller Apéro Gourmand Gertwiller Gertwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gertwiller

Apéro Gourmand Gertwiller, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Gertwiller. Apéro Gourmand 2021-07-09 18:30:00 – 2021-08-16

Gertwiller Bas-Rhin EUR Que diriez-vous de voyager de votre assiette ? De déguster des plats typiques ? Des spécialités de différent pays du monde ? Ces mets sont revisités par le traiteur Les Dodos d’Alsace. Nous proposons en accompagnement, les vins du Domaine Schneider avec des accords inédits. Venez nous rejoindre tous les vendredi soir dès 18 h30 dans la cour du domaine pour participer à l’apéro gourmand du vigneron indépendant . A chaque soirée une découverte culinaire, un voyage sensoriel, accompagné de nos vins pour vous faire découvrir le fruit de notre travail et la passion qui nous anime. PRIX DE LA SOIREE 25 € Réservation obligatoire au plus tard 24 h avant le début de la soirée sur www.vinschneider.com Nombre de participants limités 9 juillet : en route vers les iles de la Réunion et Maurice 16 juillet : Et vive l’Espagne ! 23 juillet : Sur les pas de Marco Polo 30 juillet : La dolce Vita a l’Italienne 6 août : Départ pour le Mexique 16 août : Alsace mon Amour AMBIANCE MUSICALE – SURPRISES – CONVIVIALITE – AU MENU DE NOS EVENEMENTS Chez les vignerons indépendants +33 6 18 18 52 09 Que diriez-vous de voyager de votre assiette ? De déguster des plats typiques ? Des spécialités de différent pays du monde ? Ces mets sont revisités par le traiteur Les Dodos d’Alsace. Nous proposons en accompagnement, les vins du Domaine Schneider avec des accords inédits. Venez nous rejoindre tous les vendredi soir dès 18 h30 dans la cour du domaine pour participer à l’apéro gourmand du vigneron indépendant . A chaque soirée une découverte culinaire, un voyage sensoriel, accompagné de nos vins pour vous faire découvrir le fruit de notre travail et la passion qui nous anime. PRIX DE LA SOIREE 25 € Réservation obligatoire au plus tard 24 h avant le début de la soirée sur www.vinschneider.com Nombre de participants limités 9 juillet : en route vers les iles de la Réunion et Maurice 16 juillet : Et vive l’Espagne ! 23 juillet : Sur les pas de Marco Polo 30 juillet : La dolce Vita a l’Italienne 6 août : Départ pour le Mexique 16 août : Alsace mon Amour AMBIANCE MUSICALE – SURPRISES – CONVIVIALITE – AU MENU DE NOS EVENEMENTS dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Gertwiller Étiquettes évènement : Autres Lieu Gertwiller Adresse Ville Gertwiller lieuville 48.411#7.46935