Apéro Gourmand Gertwiller Gertwiller Catégories d’évènement: 67140

Gertwiller

Apéro Gourmand Gertwiller, 8 juillet 2022, Gertwiller. Apéro Gourmand Gertwiller

2022-07-08 18:30:00 – 2022-08-12

Gertwiller 67140 EUR Que diriez-vous de voyager de votre assiette ? De déguster des plats typiques ? Des spécialités de différent pays du monde ? Ces mets sont revisités par le traiteur Les Dodos d’Alsace. Nous proposons en accompagnement, les vins du Domaine Schneider avec des accords inédits. 1 verre de vin ( 5 cl par verre ) en accord avec chaque assiette Venez nous rejoindre tous les vendredi soir dès 18 h30 dans la cour du domaine pour participer à l’apéro gourmand du vigneron indépendant. A chaque soirée une découverte culinaire, un voyage sensoriel, accompagné de nos vins pour vous faire découvrir le fruit de notre travail et la passion qui nous anime. www.vinschneider.com LE 12 AOUT : LES DELICES DU PENDJAB

1ère assiette :

– Beignet d’aubergine

– Samossa aux légumes

– Aloo tikki

– Chicken Lollipop 2ème assiette :

– curry de crevettes

– Naan au fromage 3ème assiette :

– Raïta

– Brochette poulet tandoori

– Brochette de bœuf épicé 4ème assiette :

-Butter chicken, riz basmati 5ème assiette :

– Goulab jamun

– Mousse façon kulfi

– Halva aux carottes, pistaches et noix de cajous – Kesari à l’ananas AMBIANCE MUSICALE – SURPRISES – CONVIVIALITE – AU MENU DE NOS EVENEMENTS Chez les vignerons indépendants +33 6 18 18 52 09 Que diriez-vous de voyager de votre assiette ? De déguster des plats typiques ? Des spécialités de différent pays du monde ? Ces mets sont revisités par le traiteur Les Dodos d’Alsace. Nous proposons en accompagnement, les vins du Domaine Schneider avec des accords inédits. 1 verre de vin ( 5 cl par verre ) en accord avec chaque assiette Venez nous rejoindre tous les vendredi soir dès 18 h30 dans la cour du domaine pour participer à l’apéro gourmand du vigneron indépendant. A chaque soirée une découverte culinaire, un voyage sensoriel, accompagné de nos vins pour vous faire découvrir le fruit de notre travail et la passion qui nous anime. www.vinschneider.com LE 12 AOUT : LES DELICES DU PENDJAB

1ère assiette :

– Beignet d’aubergine

– Samossa aux légumes

– Aloo tikki

– Chicken Lollipop 2ème assiette :

– curry de crevettes

– Naan au fromage 3ème assiette :

– Raïta

– Brochette poulet tandoori

– Brochette de bœuf épicé 4ème assiette :

-Butter chicken, riz basmati 5ème assiette :

– Goulab jamun

– Mousse façon kulfi

– Halva aux carottes, pistaches et noix de cajous – Kesari à l’ananas AMBIANCE MUSICALE – SURPRISES – CONVIVIALITE – AU MENU DE NOS EVENEMENTS Gertwiller

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 67140, Gertwiller Autres Lieu Gertwiller Adresse Ville Gertwiller lieuville Gertwiller Departement 67140

Gertwiller Gertwiller 67140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gertwiller/

Apéro Gourmand Gertwiller 2022-07-08 was last modified: by Apéro Gourmand Gertwiller Gertwiller 8 juillet 2022 67140 Gertwiller

Gertwiller 67140