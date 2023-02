Apéro Gourmand chez le vigneron indépendant d’Alsace – Vins de Terroirs et Vieilles Vignes Gueberschwihr Catégories d’Évènement: Gueberschwihr

Haut-Rhin EUR Une expérience savoureuse d’accords mets-vins…

Les Vignerons Indépendants ouvrent les portes de leur domaine à la nouvelle génération, mais aussi à tous ceux qui veulent s’initier aux Vins d’Alsace. Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron indépendant. L’objectif est de faire découvrir les vins à travers des mets que chaque vigneron aura choisis en harmonie parfaite avec ses crus. Faire découvrir leur univers aux jeunes générations de consommateurs, voilà l’objectif des Vignerons Indépendants d’Alsace. Le vin, plus qu’une tradition en Alsace, fait partie de notre mode de vie et de notre culture.

Envie d’une évasion gourmande au plus près de la nature ? Que diriez-vous d’explorer de nouveaux accords mets et vins au cœur de l’Alsace ? Au rendez-vous de cette escapade gourmande, 1 tranche de kougelhopf et 6 bouchées gastronomiques élaborées par notre restaurateur local « Belle Vue ». Elles seront servies avec nos vins de terroirs et nos cuvées « Vieilles vignes », spécialement sélectionnés pour être en parfait accord met-vin, vous offrant ainsi un voyage sensoriel unique. Une soirée durant laquelle vous dégusterez pas moins de 7 vins différents.

Pour les plus jeunes gourmets, du jus de raisin bio, avec une formule incluant 1 tranche de kougelhopf, un bretzel, une paire de knack et 1 pâtisserie. Muriel vous attend au domaine GUETH pour un apéro gourmand à base de produits locaux. Une aventure gustative entre bouchées savoureuses, vins de terroir et cuvées « Vieilles vignes ». À apprécier en famille ou entre amis lors d’une soirée en plein-air, sous une tonnelle. Gueberschwihr

