Apéro Gourmand chez le vigneron indépendant d’Alsace Vins de Terroirs et Vieilles Vignes Gueberschwihr, vendredi 17 mai 2024.

Apéro Gourmand chez le vigneron indépendant d’Alsace Vins de Terroirs et Vieilles Vignes Gueberschwihr Haut-Rhin

Muriel vous attend au domaine GUETH pour un apéro gourmand à base de produits locaux. Une aventure gustative entre bouchées savoureuses, vins de terroir et cuvées Vieilles vignes . À apprécier en famille ou entre amis lors d’une soirée en plein-air, sous une tonnelle.

Envie d’une évasion gourmande au plus près de la nature ? Que diriez-vous d’explorer de nouveaux accords mets et vins au cœur de l’Alsace ?

Au rendez-vous de cette escapade gourmande, 1 tranche de kougelhopf et 6 bouchées gastronomiques élaborées par notre restaurateur local Belle Vue . Elles seront servies avec nos vins de terroirs et nos cuvées Vieilles vignes , spécialement sélectionnés pour être en parfait accord met-vin, vous offrant ainsi un voyage sensoriel unique. Une soirée durant laquelle vous dégusterez pas moins de 7 vins différents.

Pour les plus jeunes gourmets, du jus de raisin bio, avec une formule incluant 1 tranche de kougelhopf, un bretzel, une paire de knack et 1 pâtisserie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-30 21:00:00

1 Brunnmattweg

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est cave@vin-alsace-gueth.com

L’événement Apéro Gourmand chez le vigneron indépendant d’Alsace Vins de Terroirs et Vieilles Vignes Gueberschwihr a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de tourisme d’Eguisheim Rouffach