Apéro Gourmand chez le vigneron indépendant d’Alsace – Bruno Hertz Eguisheim, 24 juin 2022, Eguisheim.

Apéro Gourmand chez le vigneron indépendant d’Alsace – Bruno Hertz Eguisheim

2022-06-24 – 2022-06-24

Eguisheim Haut-Rhin

EUR Une expérience savoureuse d’accords mets-vins… nLes Vignerons Indépendants ouvrent les portes de leur domaine à la nouvelle génération, mais aussi à tous ceux qui veulent s’initier aux Vins d’Alsace. Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron indépendant. L’objectif est de faire découvrir les vins à travers des mets que chaque vigneron aura choisis en harmonie parfaite avec ses crus. Faire découvrir leur univers aux jeunes générations de consommateurs, voilà l’objectif des Vignerons Indépendants d’Alsace. Le vin, plus qu’une tradition en Alsace, fait partie de notre mode de vie et de notre culture.

Venez déguster les accords mets et vins sélectionnés par le domaine Bruno Hertz et apprendrez en davantage sur les accords et les pièges à éviter. Et tout cela, dans la convivialité !

+33 3 89 41 81 61

Eguisheim

