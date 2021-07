Wihr-au-Val Wihr-au-Val Haut-Rhin, Wihr-au-Val Apéro gourmand chez le vigneron indépendant : accords mets et vins inédits Wihr-au-Val Wihr-au-Val Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Après l'Italie, l'Inde ou le Liban, Dominique, Henri et Adrien vous emmènent vers d'autres horizons. Visite du domaine, échange sur le métier de vigneron

et dégustation des accords mets vins inédits. Cette soirée est sur inscription uniquement et une participation de 25 euros par personne vous est demandée. Nous vous remercions de vous inscrire au plus vite en nous contactant au : 03 89 71 03 96 ou cave@vins-schoenheitz.fr Une soirée pour échanger, découvrir le métier de vigneron indépendant et déguster des accords mets-vins inédits entre les spécialités de la cuisine du monde et les vins de la cave Schoenheitz. Uniquement sur inscription. +33 3 89 71 03 96 Après l’Italie, l’Inde ou le Liban, Dominique, Henri et Adrien vous emmènent vers d’autres horizons. Visite du domaine, échange sur le métier de vigneron

dernière mise à jour : 2021-07-13

