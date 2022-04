Apéro Gourmand Châtenois, 17 juin 2022, Châtenois.

Apéro Gourmand Châtenois

2022-06-17 – 2022-06-17

Châtenois Bas-Rhin Châtenois

EUR Vivez une expérience savoureuse autour de surprenants accords mets-vins à la découverte des Vins d’Alsace et de leur palette d’arômes. Une façon de s’initier aux Vins d’Alsace et d’échanger avec passion autour du métier de Vigneron Indépendant, tous les vendredis, de l’Ascension à mi-août. Vous pourrez déguster les accords mets et vins sélectionnés par le domaine pour l’occasion et en apprendrez peut-être davantage sur les accords et les pièges à éviter. Et tout cela, dans la convivialité !

Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron indépendant

+33 3 88 82 04 21

Châtenois

