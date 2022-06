Apéro gourmand au Domaine Weinzaepfel Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin Catégories d’évènement: 68360

Soultz-Haut-Rhin

Apéro gourmand au Domaine Weinzaepfel Soultz-Haut-Rhin, 27 juin 2022, Soultz-Haut-Rhin. Apéro gourmand au Domaine Weinzaepfel Soultz-Haut-Rhin

2022-06-27 – 2022-08-19

Soultz-Haut-Rhin 68360 Tous les vendredis, nous vous proposons un apéro gourmand à partager entre amis ou en famille ! Au programme : 5 METS – 5 VINS Élaboration de mets gastronomique en association avec nos vins. Tous les vendredis, à 18h00. Tarif unique de 25 euros par personne. Info et réservation : 06 86 65 36 18 Nombre de places limitées +33 6 86 65 36 18 Tous les vendredis, nous vous proposons un apéro gourmand à partager entre amis ou en famille ! Au programme : 5 METS – 5 VINS Élaboration de mets gastronomique en association avec nos vins. Tous les vendredis, à 18h00. Tarif unique de 25 euros par personne. Info et réservation : 06 86 65 36 18 Nombre de places limitées Soultz-Haut-Rhin

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 68360, Soultz-Haut-Rhin Autres Lieu Soultz-Haut-Rhin Adresse Ville Soultz-Haut-Rhin lieuville Soultz-Haut-Rhin Departement 68360

Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin 68360 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soultz-haut-rhin/

Apéro gourmand au Domaine Weinzaepfel Soultz-Haut-Rhin 2022-06-27 was last modified: by Apéro gourmand au Domaine Weinzaepfel Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin 27 juin 2022 68360 Soultz-Haut-Rhin

Soultz-Haut-Rhin 68360