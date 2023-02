Apéro gourmand au Domaine Specht, 19 mai 2023, Mittelwihr .

Apéro gourmand au Domaine Specht

2 rue des Eglises Mittelwihr Haut-Rhin

2023-05-19 – 2023-07-13

Mittelwihr

Haut-Rhin

Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron indépendant.

Boire du vin oui, modérément, encore mieux ! L’occasion de déguster les accords mets et vins sélectionnés par le domaine spécialement pour l’occasion et en apprendre peut-être d’avantage sur les accords et les pièges à éviter. Et tout cela, dans la convivialité !

Créé en 1955 par Alfred Specht, c’est aujourd’hui avec Benjamin et Thibault, troisième génération de vignerons indépendants que le domaine se développe. Situé à Mittelwihr au cœur des perles du vignoble le domaine profite pleinement du microclimat local. Passionnés par leur métier et amoureux de leurs région, Benjamin et Thibault sont heureux de vous accueillir, de vous présenter leurs produits, leurs travail mais également de vous faire visiter et découvrir l’âme de leurs Domaine.

Rendez-vous à 18h30 au Domaine Specht pour échanger, déguster des accords mets-vins inédits et surprenants !

Réservation au plus tard la veille avant 18h.

Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron indépendant.

Mittelwihr

dernière mise à jour : 2023-02-06 par