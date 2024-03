Apéro gourmand au Domaine Specht Mittelwihr, vendredi 10 mai 2024.

Apéro gourmand au Domaine Specht Mittelwihr Haut-Rhin

Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron indépendant.

Une façon de s’initier aux Vins d’Alsace et d’échanger avec passion autour du métier de Vigneron Indépendant. Et tout cela, dans la convivialité ! Chaque vendredi, de l’ascension à la fin août, nous vous donnons rendez-vous au Domaine Specht pour des soirées gourmandes et conviviales.

Au programme une formule dinatoire composée de 5 accords mets-vins, en partenariat avec des traiteurs ou producteurs locaux, à déguster dans le cadre authentique de notre domaine viticole. Confortablement installé dans un transat ou attablé sous nos voiles d’ombrages, laissez-vous surprendre par ses associations gourmandes !

Rendez-vous à 18h30 au Domaine Specht pour échanger, déguster des accords mets-vins inédits et surprenants !

Réservation au plus tard la veille avant 18h.

Au programme :

Vendredi 7 juillet vins & saveurs créoles

Vendredi 21 juillet vins & fromages

Vendredi 28 juillet vins & tartines

Vendredi 4 août vins & saveurs du sud

Vendredi 11 août vins & saveurs créoles

Vendredi 18 août vins & fromages

Vendredi 25 août vins & tartines EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 18:30:00

fin : 2024-08-30

2 rue des Eglises

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est domaine.specht@gmail.com

