Passionnés par notre métier et amoureux de notre région, lors de votre passage en Alsace nous serons heureux de vous accueillir, de vous présenter nos produits, notre travail mais également de vous faire visiter et découvrir l'âme de notre Domaine. Vivez une expérience savoureuse autour de surprenants accords mets-vins à la découverte des Vins d'Alsace et de leur palette d'arômes. – 16 Juillet : Ca tartine ! Martine ! Tartinade de saumon à l'aneth accompagnée d'un Riesling Terrine de chevreuil accompagnée d'un Pinot-Gris Tapenade chèvre figue accompagnée d'un Gewurztraminer Gorgonzola crémeux accompagné d'un Pinot Noir – 23 Juillet : Réunionnais (en attente du Menu définitif) – 30 Juillet : Vins et Fromages Tomme au foin et Pinot-Blanc Mimolette et Pinot-Gris Involtinis et Muscat Rove Thym et Riesling Grasburg Gorgonzola et Pinot-Noir Cuvée Charles et Amélie – 6 août : Ca tartine ! Martine ! Tartinade de saumon à l'aneth accompagnée d'un Riesling Terrine de chevreuil accompagnée d'un Pinot-Gris Tapenade chèvre figue accompagnée d'un Gewurztraminer Gorgonzola crémeux accompagné d'un Pinot Noir – 13 août : Réunionnais (en attente du Menu définitif) – 20 août : Mexicain (en attente de confirmation du traiteur) Gaspacho de légumes d'été et son verre de Gewurztraminer Grand Cru Mandelberg Salade de Castus Nopal avec tomates, maïs et oignons accompagnée d'un Pinot-Blanc Epanadas de Boeuf sublimé par un verre de Pinot-Gris Ceviche de colin à la mangue, oignons et coriandre fraîche accompagné d'un Pinot-Gris Réserve Poivronnade jaune et poulet sauté façon tacos et son verre de Gewurztraminer Réserve. – 27 août : Ca tartine ! Martine ! Tartinade de saumon à l'aneth accompagnée d'un Riesling Terrine de chevreuil accompagnée d'un Pinot-Gris Tapenade chèvre figue accompagnée d'un Gewurztraminer Gorgonzola crémeux accompagné d'un Pinot Noir – 3 Septembre : Vins et Fromages Tomme au foin et Pinot-Blanc Mimolette et Pinot-Gris Involtinis et Muscat Rove Thym et Riesling Grasburg Gorgonzola et Pinot-Noir Cuvée Charles et Améli Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron indépendant. +33 3 89 47 90 85

