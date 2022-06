Apéro Gourmand Au Domaine Jean-Marie Haag Soultzmatt Soultzmatt Catégories d’évènement: 68570

Soultzmatt

Apéro Gourmand Au Domaine Jean-Marie Haag Soultzmatt, 1 juillet 2022, Soultzmatt. Apéro Gourmand Au Domaine Jean-Marie Haag Soultzmatt

2022-07-01 – 2022-07-01

Soultzmatt 68570 Soultzmatt Amateurs de grands crus, soyez les bienvenus dans le domaine viticole de Jean-Marie et Myriam Haag. Accords vins et fromages (5 vins/5fromages), de 18h à 20h. Tarif unique de 25 euros par personne. Réservation au 03 89 47 02 38 ou par mail à info@domaine-haag.fr Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron indépendant. Réservation à l’office de tourisme de Guebwiller et sa Région. +33 3 89 47 02 38 Amateurs de grands crus, soyez les bienvenus dans le domaine viticole de Jean-Marie et Myriam Haag. Accords vins et fromages (5 vins/5fromages), de 18h à 20h. Tarif unique de 25 euros par personne. Réservation au 03 89 47 02 38 ou par mail à info@domaine-haag.fr Soultzmatt

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 68570, Soultzmatt Autres Lieu Soultzmatt Adresse Ville Soultzmatt lieuville Soultzmatt Departement 68570

Soultzmatt Soultzmatt 68570 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soultzmatt/

Apéro Gourmand Au Domaine Jean-Marie Haag Soultzmatt 2022-07-01 was last modified: by Apéro Gourmand Au Domaine Jean-Marie Haag Soultzmatt Soultzmatt 1 juillet 2022 68570 Soultzmatt

Soultzmatt 68570