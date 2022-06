Apéro gourmand au domaine Greiner-Schleret – Soirée Ackermann Mittelwihr, 24 juin 2022, Mittelwihr.

Apéro gourmand au domaine Greiner-Schleret – Soirée Ackermann

22 rue de Riquewihr Mittelwihr Haut-Rhin

2022-06-24 18:30:00 – 2022-06-24

Mittelwihr

Haut-Rhin

EUR Jacques et Sylviane sont heureux de vous accueillir pour une soirée conviviale et décontractée. A cette occasion vous serons proposé une visite de cave suivie d’un apéro gourmand avec des accords mets et vins spécialement sélectionnés par Jacques et Sylviane.

Au Menu de cet accord mets et vins spécial Ackermann :

– Trio de Tartines Gourmandes : jambon cru, Sc de foie truffée, truite fumée + sylvaner V.V

– Véritable salade vigneronne + pinot blanc

– Filet de Sandre sur choucroute de choux rouge + riesling

– Trio de fromages affinés + pinot noir

– Tartelette Citron + brochette de fruits frais + macaron chocolat + pinot gris GC

Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron indépendant.

+33 3 89 47 92 67

Jacques et Sylviane sont heureux de vous accueillir pour une soirée conviviale et décontractée. A cette occasion vous serons proposé une visite de cave suivie d’un apéro gourmand avec des accords mets et vins spécialement sélectionnés par Jacques et Sylviane.

Au Menu de cet accord mets et vins spécial Ackermann :

– Trio de Tartines Gourmandes : jambon cru, Sc de foie truffée, truite fumée + sylvaner V.V

– Véritable salade vigneronne + pinot blanc

– Filet de Sandre sur choucroute de choux rouge + riesling

– Trio de fromages affinés + pinot noir

– Tartelette Citron + brochette de fruits frais + macaron chocolat + pinot gris GC

Mittelwihr

dernière mise à jour : 2022-06-20 par