Apéro gourmand au domaine Baumann-Zirgel Mittelwihr, 24 juin 2022, Mittelwihr.

Apéro gourmand au domaine Baumann-Zirgel Mittelwihr

2022-06-24 – 2022-06-24

Mittelwihr 68630 Mittelwihr Haut-Rhin

EUR Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron indépendant.

Boire du vin oui, modérément, encore mieux ! Déguster au domaine permet de remettre le vin dans son contexte, de mieux comprendre d’où il vient et pourquoi on l’aime tant.

Le domaine est situé en plein cœur du vignoble alsacien. Une famille passionnée de la vigne et du terroir alsacien, qui travaille sur 11 ha sur 4 Grands Crus et 5 lieux dits. Toute la production est certifiée Bio et en conversion en biodynamie.

+33 3 89 47 90 40

Mittelwihr

