Apéro gourmand à Colmar

Apéro gourmand à Colmar, 10 juin 2022, . Apéro gourmand à Colmar

2022-06-10 – 2022-06-10 Venez découvrir des accords mets et vins inédits le long d’un parcours de dégustation.

En collaboration avec la pâtisserie Gilg : le dessert

Le chef vous concoctera spécialement pour cet événement des bouchées apéritives qui sublimeront nos vins.

Sur réservation uniquement.

