Apéro girls only Manoir de Bel Ebat Crossac, vendredi 19 avril 2024.

Apéro girls only Manoir de Bel Ebat Crossac Loire-Atlantique

Venez profiter d’un moment entre filles au café de la Ferme de Bel Ebat.

Vous pourrez

– Papoter et profiter d’un moment d’échange au féminin autour du bien-être personnel avec Sandrine de @ametysse consulting inscription pour la séance coaching au 06 38 86 80 32.

– Déconnectez-vous avec un massage ou une séance d’auto-hypnose relaxante avec la Dream Machine avec @elodie poupard sur réservation au 06 78 53 53 29 (tarifs entre 5 et 15 €)

– Profitez de l’ambiance cosy du café de la ferme de Bel Ebat. Verres de vin, bières locales, boissons sans alcool et planches à déguster sur place.

Seul les ateliers massage et échange entre femmes sont à réserver auprès de Elodie et Sandrine. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:00:00

fin : 2024-04-19 21:00:00

Manoir de Bel Ebat 1 rue de Bel Ebat

Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire manoirbelebat@gmail.com

L’événement Apéro girls only Crossac a été mis à jour le 2024-04-01 par eSPRIT Pays de la Loire