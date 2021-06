Mougins Éco'parc Mougins Alpes-Maritimes, Mougins APERO FOOD FESTIVAL Éco’parc Mougins Mougins Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Mougins

APERO FOOD FESTIVAL Éco’parc Mougins, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Mougins. APERO FOOD FESTIVAL

du vendredi 23 juillet au samedi 24 juillet à Éco’parc Mougins

Suite au succès de 2019, l’Apéro Food Festival revient en 2 volets avec ambiance Coachella à l’Eco’Parc ! Profitez de 4 soirées concerts, d’espaces lounge pour vous détendre, de food trucks pour déguster des spécialités sucrées, salées ou boire un verre entre amis. Un vaste choix pour vous régaler ! AU PROGRAMME: Vendredi 23: 18h00 à 19h30 : TEAM FUNK (funk-soul) 19h45 à 21h45 : JULIANA M & THE FRESH’N TASTIES (groovy) 22h00 à MINUIT : TOP GUN (pop-rock) Samedi 24 18h00 à 19h30 : WHITE SATIN (blues-jazz) 19h45 à 21h45 : PRIVATE JOKE 06 (pop-rock) 22h00 à MINUIT : NAMELESS (varétés)

Entrée libre, Parking et navettes gratuites depuis Mougins-le-Haut

APERO FOOD FESTIVAL Éco’parc Mougins 772 Chemin de Font de Currault, 06250 Mougins Mougins Les Bréguières Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T18:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T18:00:00 2021-07-24T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Mougins Étiquettes évènement : Autres Lieu Éco'parc Mougins Adresse 772 Chemin de Font de Currault, 06250 Mougins Ville Mougins lieuville Éco'parc Mougins Mougins