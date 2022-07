Apéro Fontaine Ardin Ardin Catégories d’évènement: Ardin

Deux-Sèvres

Apéro Fontaine Ardin, 9 septembre 2022, Ardin. Apéro Fontaine

Fontaine de Grignon Ardin Deux-Sèvres

2022-09-09 – 2022-09-09 Ardin

Organisé par la municipalité. La commune d'Ardin met en valeur le patrimoine de ses lavoirs grâce à l'implication d'habitants bénévoles. Pour cette édition c'est la fontaine de Grignon récemment restaurée qui est à l'honneur. Apéritif offert par la mairie et animation avec possibilité de dîner sur place.

Ardin

