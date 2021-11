Neuilly-sous-Clermont Salle polyvalente de Neuilly-sous-Clermont Neuilly-sous-Clermont, Oise Apéro-expo Salle polyvalente de Neuilly-sous-Clermont Neuilly-sous-Clermont Catégories d’évènement: Neuilly-sous-Clermont

Oise

Apéro-expo Salle polyvalente de Neuilly-sous-Clermont, 22 janvier 2022, Neuilly-sous-Clermont. Apéro-expo

Salle polyvalente de Neuilly-sous-Clermont, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Verre de l’amitié et découverte de l’exposition des illustrations de Quentin Gréban tirées de son livre « Amoureux » d’Hélène D’elforge et Quentin Gréban aux éditions Mijade.

Respect des mesures sanitaires en vigueur

Apéro-exposition Salle polyvalente de Neuilly-sous-Clermont 56 rue d’Auvillers 60290 Neuilly-sous-Clermont Neuilly-sous-Clermont Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Neuilly-sous-Clermont, Oise Autres Lieu Salle polyvalente de Neuilly-sous-Clermont Adresse 56 rue d'Auvillers 60290 Neuilly-sous-Clermont Ville Neuilly-sous-Clermont lieuville Salle polyvalente de Neuilly-sous-Clermont Neuilly-sous-Clermont