en ligne Apéro Entrepreneurs (visio) en ligne

Apéro Entrepreneurs (visio) en ligne, 7 janvier 2021-7 janvier 2021, . Apéro Entrepreneurs (visio)

en ligne, le jeudi 7 janvier à 18:30

Apéro Entrepreneurs

——————- Pour bien commencer l’année, rien en vaut un apéro-entrepreneurs ! Vous connaissez le principe maintenant, réseauter depuis son canapé, rien de plus simple ! ### Date et lieu RDV le jeudi 7 janvier 2021, de 18h30 à 20h en VISIO

http://bit.ly/2IUR4fP

Tous les 1er jeudi du mois, BGE Loiret vous invite à son traditionnel Apéro Entrepreneurs. Réseauter autour d’un verre, rien de plus simple ! en ligne Orléans Métropole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-07T18:30:00 2021-01-07T20:00:00

Détails Autres Lieu en ligne Adresse Orléans Métropole