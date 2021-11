Orléans Garden Ice Café Loiret, Orléans Apéro Entrepreneurs Garden Ice Café Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Apéro Entrepreneurs Garden Ice Café, 2 décembre 2021, Orléans. Apéro Entrepreneurs

Garden Ice Café, le jeudi 2 décembre à 18:30

Apéro Entrepreneurs ——————- On se donne rendez-vous pour le dernier Apéro Entrepreneurs de l’année. Un évènement à ne pas manquer ! ?

sur inscription

Réseauter entre entrepreneurs Garden Ice Café 1 place de Loire 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T18:30:00 2021-12-02T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Garden Ice Café Adresse 1 place de Loire 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Garden Ice Café Orléans