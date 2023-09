Apéro électro dansant – Monte le son Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 17 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

A l’occasion du festival Monte le son, nous vous attendons pour un apéro électro dansant avec Eliyo qui fusionne l’électro et l’univers musical du Moyen Orient.

Venez danser et laissez-vous emporter par ce carrefour musical !

Arrivé en France pour poursuivre ses études universitaires, Eliyo, toujours baigné dans le chant et la musique, y devient producteur de musique électronique. Depuis 2017, l’ancien chercheur en sciences sociales explore l’électro et produit une musique souvent qualifiée de downtempo, organica et neo-electronica, un mélange de sons instrumentaux et de structures rythmiques du Moyen-Orient et de la musique électronique.

Basé à Paris, il est également un acteur clé chez Kanto Records, label indépendant fondé à Ibiza. Avec 4 ans d’expérience et une portée internationale, ce collectif a contribué à lancer plus de 60 EPs et albums d’artistes du monde entier et à organiser plusieurs événements dont le festival Shock Kulturel, dans des villes comme Paris, Berlin, Lisbonne ou Istanbul.

Venez et laissez-vous porter par cette invitation à la danse où s’entrelaceront les sons et rythmes orientaux avec les sons novateurs de l’électro !

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-couronnes-naguib-mahfouz-1750 +33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr

DJ Eliyo