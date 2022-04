Apéro-écoute-vernissage du nouvel EP (digital) de LILIUM SOVA “Tunnel du soir” Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

Urgence Disk Records, le lundi 25 avril à 18:30

Pour fêter ses plus de 15 ans d’activés, LILIUM SOVA, post-hardcore expérimental et instrumental, formé à Genève en 2006, sort un nouvel ep: “Tunnel du soir”. Avant sa sortie officielle, vient nous rencontrer chez nos amis et soutien de toujours, Urgence Disk Records pour boire un verre et écouter l’ep en avant-première. Sortie officielle en digital le 29 avril avec l’aide de nos amis de Cold Smoke Records Pour fêter ses plus de 15 ans d’activés, LILIUM SOVA, post-hardcore expérimental et instrumental, formé à Genève en 2006, sort un nouvel ep: “Tunnel du soir”. Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T18:30:00 2022-04-25T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Urgence Disk Records Adresse 4 place des volontaires 1204 Genève Ville Genève lieuville Urgence Disk Records Genève

