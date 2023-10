Apéro du lundi Digital Village Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition Pinte de bière, verre de vin, soft : 4€ Nous proposons les apéros du lundi avec des boissons à bas prix. Bienvenue chez Digital Village, où chaque lundi, un moment convivial vous attend pour égayer le début de votre semaine. Les « Apéros du Lundi » sont des moments où nous vous invitons à vous détendre et à savourer des instants en compagnie de vos amis, collègues et/ou famille. La semaine commence en beauté avec nos offres à porté de tous : la pintes de bière du village, le verre de vin et ou de soft sont à seulement 4€ ! Oui, vous avez bien lu, 4€ pour votre consommation. C’est le moyen idéal de faire des économies tout en profitant d’une ambiance agréable. Faites des rencontres, partagez des moments uniques ! Nos Apéros du Lundi sont conçus pour rassembler la communauté, favoriser les rencontres et créer des souvenirs mémorables. C’est l’occasion parfaite de discuter de vos projets, de célébrer vos succès, ou tout simplement de vous détendre après une journée bien remplie. Chez Digital Village, nous croyons en la valeur de la convivialité, et c’est pourquoi nous avons créé cet événement hebdomadaire pour vous. Des boissons de qualité à prix mini ! Notre sélection de bière, de vin et de boissons rafraîchissantes sauront satisfaire tous les goûts. Découvrez aussi le reste de notre carte qui reste accessible même pour les petites bourses. Notre équipe de serveurs est là pour vous proposer l’ensemble de nos produits. C’est chaque lundi ! Rejoignez nous chaque lundi à Digital Village pour les Apéros du Lundi. Venez partager des moments de joie, de rires et de délices à des prix imbattables. Invitez vos amis, collègues et proches à se joindre à vous, car ensemble, nous créons une véritable oasis de convivialité au cœur de la semaine. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de vous réunir et de créer des souvenirs précieux. Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris Contact :

Digital Village Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Digital Village Adresse 21 rue Albert Bayet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Digital Village Paris latitude longitude 48.83107099162,2.35826203709388

