Venez nous rejoindre mercredi soir ?16 février à 18h30? à La Tablée, Cantine de quartier pour un apéro d’information sur le LIEN. Au programme : ➡️ Comment ça marche ? Pourquoi on fait ça ? ➡️ Comment installer l’application ? ➡️ Où utiliser ses LIENS ? ➡️ Comment on va faire pour que changer de dimension Le tout dans une ambiance conviviale, autour d’un miam-miam? et d’un glou-glou? Merci de vous inscrire pour une bonne organisation ! : [https://gestion.lelien42.org/event/apero-d-info-2022-02-16-18/register](https://gestion.lelien42.org/event/apero-d-info-2022-02-16-18/register) Apéro pour discuter des sujets autour de la monnaie La Tablée Rue Roger Salengro 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

