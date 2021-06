Mizoën Mizoën Isère, Mizoën Apéro du gardien et échange autour du refuge des Clots et de son environnement (gypaéthes, cascade pétrifiante, plateau d’Emparis, …) Mizoën Mizoën Catégories d’évènement: Isère

Mizoën Isère Mizoën Le gardien vous accueille autour d’un pot pour échanger autour du fonctionnement du refuge des Clots et de son environnement. Vous pourrez certainement observer un couple de gypaètes, la cascade pétrifiante et le petit lac de Lovitel. +33 6 41 66 40 80 Le gardien vous accueille autour d’un pot pour échanger autour du fonctionnement du refuge des Clots et de son environnement. Vous pourrez certainement observer un couple de gypaètes, la cascade pétrifiante et le petit lac de Lovitel.

