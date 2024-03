Apéro dressing Restaurant des Lacs Chaux-des-Crotenay, vendredi 8 mars 2024.

Apéro dressing pour les parents et les enfants.

Coline est heureuse de vous présenter Born to be Sunny , la mode pour les enfants du 2 au 14 ans. Au programme présentation de la collection, essayages, papotages et apéro !

Ouvert à tous. .

Début : 2024-03-08 17:00:00

fin : 2024-03-08 22:00:00

Restaurant des Lacs 9 Route de Genève

Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

