APÉRO DOC D’OC – « La Charte de Coutumes de Montsaunès »

L’antenne des Archives à Saint-Gaudens propose régulièrement des activités sur le territoire commingeois. Parce que la culture et notre patrimoine commun doivent être accessibles à tous. Parce que nous tenons à promouvoir la langue et la culture occitanes notamment avec cette conférence originale et bilingue, accueillie par la commune de Montsaunès. Cela sera donc l’occasion de découvrir un document exceptionnel, daté de 1330. Ce texte permet de découvrir l’histoire de la commune mais également d’étudier le rôle essentiel de ces chartes, témoins de l’organisation sociale et politique d’une communauté d’habitants. Dins l’encastre de la politica de promocion de la lenga nòstra pel Conselh departamental de Garona-Nauta, vos presentaram, en occitan, un document redigit en occitan. Vos farèm descubrir la carta de las costumas de Montsaunèrs. Aquel tresaur, qu’es datat de 1330, nos permetrà d’estudiar l’istòria de la comuna e tanben le ròtle social e politic de la nòstra lenga. Animation : Jean-Paul Ferré et Isabelle Sourroubille. // INFOS PRATIQUES \\ ———————– * **Quand ?** Jeudi 17 mars 2022, 18h-19h30. * **Où ?** Salle des fêtes, Mairie de Montsaunès. **Plus d’infos :** 09 65 30 21 77 / [mairie.montsaunes@wanadoo.fr](mailto:mairie.montsaunes@wanadoo.fr) Gratuit. Sous réserve des mesures sanitaires appliquées par la mairie de Montsaunès.

Découvrez ce document exceptionnel en occitan, daté de 1330, autour d’un échange convivial (et bilingue !) en partenariat avec l’association « Eth Ostau Comenges » et la mairie de Montsaunès.

