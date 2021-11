Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100, Romans-sur-Isère Apéro DJ Musiques Electroniques : Festival MIcromusic Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: 26100

Apéro DJ Musiques Electroniques : Festival MIcromusic Romans-sur-Isère, 25 novembre 2021, Romans-sur-Isère. Apéro DJ Musiques Electroniques : Festival MIcromusic La Mandoline Cité de la Musique Romans-sur-Isère

2021-11-25 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-25 La Mandoline Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Apéro DJ musiques électroniques

Restauration sur place.



Partenariat La Cordo, les Locaux Rock, les Maisons Pour Tous de la Chamberlière, de Fontbarlettes, du Plan et du Polygone… accueilbilletterie@lacordo.com http://www.citemusique-romans.com/ La Mandoline Cité de la Musique Romans-sur-Isère

