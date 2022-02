Apéro dinatoire au musée avec une visite guidée Musée vivant de l’énergie Rai Catégories d’évènement: Orne

Musée vivant de l’énergie, le samedi 14 mai à 19:00

Découverte du musée avec guide, vidéos, commentaires, et mise en fonction de moteurs accompagnée d’un apéro dinatoire.

Réservation et prix indiqués sur notre site internet

Musée vivant de l'énergie Rue de la vierge Corru sud, 61270 Rai

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

